15 Temmuz gazisi gençlerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Bilal Akkuş, Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı.

Daha sonra 15 Temmuz gazisi Bilal Akkuş, o gece yaşadıklarını gençlerle paylaştı. Soru cevap şeklinde geçen programda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Kaman Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Gençlik Merkezi Müdür Cengiz Arslan ve Ahi Evran Gençlik Kampı Müdürü Rıza Kütük'ün de katıldığı etkinliğin sonunda gençler, Akkuş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



