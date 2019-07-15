15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Yakın zamanda şehit olan asker ve polislerin künyeleri Kızılcahamam’da bulunan şehit ağacına eklendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen...