15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Mamak Belediyesince, 15 Temmuz şehitleri hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cebeci Askeri Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan törende Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkanı Murat Köse ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Yeni Mamak Merkez Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu.

Mevlidin ardından Yeni Mamak Merkez Camisinden 15 Temmuz Şehitleri Anıtına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde ise 15 Temmuz konulu "Diriliş Destanı" tiyatro oyunu sahnelendi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, programda, şehitleri rahmetle anarak, gazilere uzun ömürler diledi.



