SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Suşehri ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy ve diğer protokol üyeleri Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde '15 Temmuz Belgeseli'ni izledi.

Pektaş ve beraberindekiler daha sonra Şarkışla Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler için mevlit okutuldu.

Kaymakam Pektaş ve protokol üyeleri ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

- Ulaş

Ulaş ilçesinde ise ilçe protokolü tarafından şehit mezarları ziyaret edilerek dua okundu.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Aziz kahraman milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimine karşı dik duruşuyla bu hain girişimi püskürtmüş, vatanımızı bölmek, parçalamak isteyenlere karşı tarih boyunca sergilediği duruşu bir kez daha göstermiştir. Cenabı Allah, bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın." dedi.

Ulaş Merkez Camisi'nde ise 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler için mevlit okutuldu.

Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, Ulaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan, İlçe Emniyet Amirliği personelleri ve vatandaşlar katıldı.

- Suşehri

Suşehri ilçesinde de Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ ve askeri erkan şehit mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Kaymakam Partal ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Suşehri ilçesinde şehitler için Balhatun Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Mevlidin ardından cami çıkışında vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.



