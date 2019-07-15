ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karacan, Türkiye Cumhuriyetinin 2023 hedeflerine hızlı ve sağlam adımlarla ilerlediğini görenlerin ülke üzerinde kirli oyunlar kurduğunu belirterek, kullandığı birçok maşa gibi FETÖ terör örgütüyle de ülkeyi dize getirmeye çalıştıklarını belirtti.
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı (ETO) Metin Güler de yayımladığı mesajında, Türkiye'nin üç yıl önce 15 Temmuz gecesi hain bir darbe girişimi ile karşılaştığını belirterek, aziz milletin kararlı duruşu ve canı pahasına sergilediği mücadele ile darbecilere geçit verilmediğini, adeta demokrasi zaferi kazanıldığını vurguladı.