ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan, Türkiye Cumhuriyetinin 2023 hedeflerine hızlı ve sağlam adımlarla ilerlediğini görenlerin ülke üzerinde kirli oyunlar kurduğunu belirterek, kullandığı birçok maşa gibi FETÖ terör örgütüyle de ülkeyi dize getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve liderliğinin önemine değinen Karacan, "Kahraman ecdadımızın bize emanet bıraktığı kutsal vatanımızda huzurumuza, birliğimize ve dirliğimize kast eden alçak teröristlerle ve yandaşlarıyla kararlı mücadelemiz devam ediyor ve bitene kadar da devam edecektir. FETÖ, o gün yüz yıldır unuttukları hassas noktayı yine unutmuş, yürekleri iman ve vatan aşkıyla dolup taşan, tankların önüne yatarak adeta bir kahramanlık destanı yazan Türk milletinin evlatlarını hesaba katmamışlardır." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı (ETO) Metin Güler de yayımladığı mesajında, Türkiye'nin üç yıl önce 15 Temmuz gecesi hain bir darbe girişimi ile karşılaştığını belirterek, aziz milletin kararlı duruşu ve canı pahasına sergilediği mücadele ile darbecilere geçit verilmediğini, adeta demokrasi zaferi kazanıldığını vurguladı.











