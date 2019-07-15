YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmamasının ardından İlçe Müftüsü Hasan Görer dua etti.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi. Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, daire müdürleri ve vatandaşlar, ilçe mezarlığındaki...
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmamasının ardından İlçe Müftüsü Hasan Görer dua etti.