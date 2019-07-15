15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi. Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, daire müdürleri ve vatandaşlar, ilçe mezarlığındaki...