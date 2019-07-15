15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi. Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, daire müdürleri ve vatandaşlar, ilçe mezarlığındaki...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, daire müdürleri ve vatandaşlar, ilçe mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmamasının ardından İlçe Müftüsü Hasan Görer dua etti.

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