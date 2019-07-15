ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF ) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Yazılısı, sözlüsü, görüntülüsü ve internet medyasıyla tüm Türk basını 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasinin safında yer tutmuş, darbecilere asla prim vermemiştir." ifadesini kullandı.

Karaca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da ülke ve toplum olarak tam anlamıyla bir kabus yaşandığını söyledi.

FETÖ adına, sinsi ve sistemli bir hedef için gerçekleştirildiği belirlenen kanlı darbe girişiminin Türkiye'yi derinden sarstığına değinen Karaca, şunları kaydetti:

"Kahraman halkımıza büyük acılar, travmalar yaşattılar. Ülkemiz üzerinde emelleri hiç bitmeyen dış güçlerin maşası olan hainler, TBMM'yi bombalayıp, savunmasız halkımızın üzerine ölüm kusmuş, yüzlerce vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce insanımızı da yaralamış, ortalığı yakıp yıkmışlardır. 15 Temmuz, bu ülkenin tarihine geçen ve vatan hainliğinin en utanç verici örneğinin yaşandığı kahrolası bir darbe girişimidir."

- "Türk basınını kutluyorum"

Karaca, darbe girişimi gecesi Türk basınının büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Güzel ülkemizi uçurumdan çekip alan şehitlerimizi her daim rahmet ve minnetle anacak, gazilerimize de her zaman şükran duymaya devam edeceğiz. Öte yandan yazılısı, sözlüsü, görüntülüsü ve internet medyasıyla tüm Türk basını 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasinin safında yer tutmuş, darbecilere asla prim vermemiştir. Türk basınını kutluyorum. Halkın iradesine silah zoruyla el koyma anlamına gelen darbelerde, ilk önce basın ve ifade özgürlüğünün engellendiğinin bilincindeyiz. Nitekim 15 Temmuz gecesi de darbeciler öncelikli olarak basın yayın ve medya kuruluşlarını işgale yeltenmiştir. Meslektaşlarımızın canları pahasına direnişleri, darbe heveslilerinin girişimlerini sonuçsuz bırakmış, kahraman halkımızın da desteğiyle, vatan hainlerinin emellerine ulaşmaları engellenmiştir. Türk basınının yılmaz temsilcileri olarak, ülkemizi büyük bir işgalden kurtaran şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz."



