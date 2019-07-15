SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, ülkenin 15 Temmuz 2016 tarihinde bir kahramanlık öyküsüne daha tanıklık ettiği belirtildi.

FETÖ'nün darbe kalkışmasında, aziz milletin onurlu duruşu ve milli iradeye sahip çıkmasıyla alçakların hedeflerine ulaşamadığı vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Vatan, devlet, bayrak ve inancı uğruna şehadete koşarak giden bir milletin ferdi olmaktan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Büyük Türk milleti, kutsal kabul ettiği değerlere ne zaman bir el uzansa o eli kırmayı bilmiş ve kahramanlık destanı yazarak tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimize ise bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."