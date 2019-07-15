15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

NEVŞEHİR (AA ) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Menekşe mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi yeni bir kahramanlık destanı yazdığını, bu destanın tüm dünya tarafından asırlarca unutulmayacağını belirtti.

Hain darbe girişiminde bulunanların geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk bayrağını gönderden indiremeyeceğini, ezanları susturamayacaklarını vurgulayan Menekşe, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz, 15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa ülkesi için ölmeyi tercih etti. Türk milleti büyüklüğünü, demokrasiye olan bağlılığını 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. O hain gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' demesinin ardından kahraman milletimiz bir kez daha egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu hainlere gösterdi. Hain girişimciler, 27 Mayıs 1960'ta, 22 Şubat, 12 Mart, 28 Şubat ve 27 Nisan'da olduğu gibi hezimete uğrayarak şanlı bayrağımızı göklerden indiremediler, ezanımızı dindiremediler ve vatanımızı bölemediler. O gece 250 çift göz daha kapandı hayata. 250 ananın hıçkırıkları karıştı toprağa, 250 baba ağladı evladına. Vatanımız için can veren 250 şehidimizi ve 2 bin 193 gazimizi bu millet hiçbir zaman unutmayacak."

