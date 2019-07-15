SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aziz milletin 15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbinde olduğu gibi yaşlısından gencine, kadınından erkeğine tüm fertleriyle topyekün tek yürek, tek bilek olduğunu vurgulayan Ayhan, "Allah'ın yardımıyla bu hain kalkışmaya geçit verilmemiştir. Tankın, topun, tüfeğin, helikopterin, uçağın, füzenin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.