KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki şehit aileleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir araya geldi.



Bir restorantta düzenlenen programa Kayseri Valisi Şehmus Günyadın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ve çok şehit ailesi katıldı.

Dernek başkanı Üçkan burada yaptığı konuşmada, şehitlerin bu vatan için kanlarını döktüklerini gazilerin ise canını hiçe sayarak ülkenin bölünmez bütünlüğü için savaştıklarını söyledi.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Üçkan, ülkenin birlik ve bütünlüğü için bundan sonrada canla başla mücadele edecek nesillerin yetiştiğini vurguladı.



Vali Günaydın ise devlet ve millet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olacaklarını söyledi.



Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişimini kahramanlığı ve imanı ile bertaraf ettiğini vurgulayan Günaydın, "Bu toprakları kendimize vatan ettiğimizden beri, ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesabı olanlar hiç boş durmadı. Ama bu kahraman millet ecdadından aldığı güç ve ilhamla bütün oyunları boşa çıkarmıştır." diye konuştu.