15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlik ziyaret edilerek, dua edildi.

Bünyan Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. İlçe protokolü daha sonra, 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret etti.

Törenin ardından açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, kaymakam ve ilçe protokolü ile birlikte şehitliği ziyaret ederek dua ettiklerini söyledi.

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na hainler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret ettiklerini ifade eden Altun, "Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenler Allah'ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Vatan, bayrak, millet ve demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Törene, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, şehit aileleri, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.





