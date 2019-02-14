ANKARA (AA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve beraberindeki heyet, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Taşdelen ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Taşdelen'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Taşdelen, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere yazdığı satırları okuyan Taşdelen, Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak adına gece gündüz demeden aynı kararlılıkla çalışan bir belediye başkanı olacağını belirtti. Taşdelen, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü. Siz, bu halkın, ulusun en sevdiği, saygı duyduğu ve asla unutamayacağı bir lider olarak, her yurttaşımızın kalbindesiniz. Hiçbir güç, size olan sonsuz sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı değiştiremeyecektir. Adınızı Çankaya'da inşa ettiğimiz eserlere veriyor ve sonsuza kadar yaşatmak için kararlı olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. En derin saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun."

Taşdelen ve beraberindeki heyet, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

