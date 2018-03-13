ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Karacan, mesajında yüzyıllar boyunca insan hayatını kendilerine görev edinmiş bilimsel çalışmalar ile tecrübelerini birleştirerek insanlara kaliteli bir hayat yaşamalarını sağlayan doktorların huzur ve mutluluğunun ülkenin temel hedeflerinden olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sağlık alanında dünyada sayılı devletler arasında olmasını sağlayan sağlık çalışanlarına bu hedeflerlerinde gösterdikleri gayretleri için de sonsuz teşekkürlerini aktaran Karacan, "Tek amaçları insanlığa kaliteli bir yaşam sunmak olan, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

