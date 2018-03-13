NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ünver, mesajında, sağlık hizmetinin etkin şekilde vatandaşlara sunulmasında sağlık personellerinin önemli görev üstlendiğini belirtti.

İnsanı temel alarak görev yapan sağlık personellerinin emeklerinin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ünver, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda birçok alanda olduğu gibi tıpta da dünyada önemli mesafeler aldık. Bu gelişmeler ışığında sağlık hizmetlerinin zamanında ve istenilen düzeyde vatandaşlara ulaştırılması vazgeçilmez önem taşıyor. Bilim ve teknolojinin oldukça hızlı geliştiği günümüz dünyasında, özellikle tıp dünyasında baş döndürücü bir hızlılık içerisinde bilimsel birçok gelişmeler kaydediliyor. Tıpta bu gelişmeler meydana gelirken, insan sağlığının korunması en temel toplumsal hedef haline gelmektedir. Bu gelişmeleri halkımıza istenilen nitelikte ve hızlılık içerisinde ulaştırılmasında tüm sağlık personellerine önemli sorumluluklar düşmektedir."