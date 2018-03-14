KAYSERİ (AA) - İncesu Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Burunsuz, polislerle birlikte İncesu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Burada sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Burunsuz, büyük bir özveriyle, insanların sağlık için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen sağlık çalışanlarının önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Burunsuz ve beraberindeki emniyet mensupları, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyerek, çiçek verdi.