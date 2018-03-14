SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde 14 Mart Tıp Bayramı dolalayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.



AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden ile sağlık çalışanlarını ziyaret eden Yüksel, çalışanlara karanfil verdi.

Yüksel, "Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

- Hafik

Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık personeli ile bir süre sohbet eden Karakaş, "Çok önemli bir görevi üstlenen tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. İlçemizde de bu önemli görevi yerine getiren arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil Korucu ve İlçe Emniyet Amirliği personeli de eşlik etti.

- Şarkışla

Şarkışla'da, Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri okul müdürleri ve öğretmenleriyle Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Öğrenciler, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıp, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette, okulun müdürü Mehmet Doğan, müdür yardımcısı Yunus Arslan, rehber öğretmen Selma Karademir de öğrencilere eşlik etti.

