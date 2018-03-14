AKSARAY (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnceöz, insanların kaliteli, mutlu bir yaşam sürmesinin temel koşulunun sağlıklı bireyler olmalarından geçtiğini belirtti.

Bedenen ve ruhen sağlıklı bireylerin, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunduğunu aktaran İnceöz, sağlık sektörünün, mesai mefhumu gözetmeksizin, doğumdan ölene kadar hizmet veren bir sektör olduğunu anımsattı.

AK Parti hükümetleri döneminde sağlık sektöründe önemli yatırımların yapıldığına işaret eden İnceöz, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, 16 yıllık iktidarı boyunca sağlıkta yaptığı devrim niteliğindeki reformları ile insan hayatını ne denli önemsediğini göstermektedir. İlaç kuyruklarında bekleyenlerin, hastanelerde rehin alınan insanların haber olduğu bir Türkiye'den Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık alanında devrim niteliğinde adımlar atılarak 16 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye sağlık alanında sadece bölgesinin değil dünyanın gıpta ile baktığı bir cazibe merkezine dönüştü. Sağlık alanında çağdaş medeniyet çıtasını aşarak yaşam kalitesini yükseltmekte, sağlıklı nesiller yetişmesi için gerekli ortam ve şartları oluşturmakta kararlıyız."