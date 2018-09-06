13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne doğru

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesince düzenlenen 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, 13-16 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bu yıl çok geniş bir alanda festivali gerçekleştireceklerini dile getiren Acehan, "Çubukabad Park ve Festival alanında kuracağımız 300'ün üzerinde stantta yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışları yapılacak. Önceki yıllardan farklı olarak iki sahnede gerçekleştirilecek etkinliklerin yanında, bu yılki festivalimizde kültür sokağını genişleterek daha fazla zenginleştirdik." dedi.

Acehan, festivalin 13 Eylül'de kortej yürüyüşü ve Guinness Rekorlar Kitabı için kurulan 1,5 ton turşunun davetlilere dağıtılmasıyla başlayacağını belirterek, açılış konuşmalarının ardından halk oyunları gösterileri gerçekleştirileceğini, sanatçılar Mümin Sarıkaya ve Merve Özbey'in konser vereceğini ifade etti.

Festivalin ikinci gününde, turşu ve yöresel ürün stantlarında satış yapılacağını kaydeden Acehan, şunları söyledi:

"Gün boyu devam edecek çeşitli etkinliklerin ardından Başkentliler, saat 19.00'dan itibaren Türk Dünyası Halk Dansları gösterileri ve Özlem Özdil ile İlyas Yalçıntaş'ın unutulmaz şarkılarıyla doyasıya eğlenecek. 15 Eylül Cumartesi günü yine turşu ve yöresel ürün satış stantlarında satışlar, Çubukabad Parkı'nda saat 08.00'de başlayacak. Gün boyu devam edecek çeşitli etkinliklerin ardından başkentliler, akşam saat 19.00’dan itibaren Türk Dünyası Halk Dansları gösterileri ve Tuğba Yurt ile Zara'nın seslendireceği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşayacak. Festivalin son günü ise etkinlikler saat 19.00'da yerel halk oyunları gruplarının gösterileri ile başlayacak. Sanatçılardan Erol Şahin'in konseri ile devam edecek gecede Türk Dünyası Halk Dansları da final gösterilerini gerçekleştirecek. Festival, saat 22.00'de Oğuz Yılmaz konseri ile son bulacak."



