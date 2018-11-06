129 yıllık okul binası gençlerin hizmetinde

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Talas ilçesinde 129 yıl önce Amerikan Okulu olarak hizmet veren tarihi bina, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek üstün zekalı öğrencilerin eğitim gördüğü merkeze dönüştürüldü.

Bir zamanlar Ermeni ve Rum ailelerin yoğunlukta olduğu Talas ilçesinde, Talas Amerikan Okulu olarak faaliyet gösteren tarihi bina, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmalarının ardından Talas Gençlik Merkezi adıyla gençlere eğitim vermeyi sürdürüyor.

Cumhuriyet döneminde Türklerin yararlandığı bir okul haline gelen tarihi okulun mezunları arasında Mete Akyol, Cengiz Çandar, Ayhan Sicimoğlu gibi isimler yer alıyor.

Tarih boyunca okul işlevinin dışında spor ve kamp tesisi olarak da kullanılan tarihi taş binaya, araç yolundan başka 146 basamaklı merdivenle de ulaşılabiliyor.

İlçeye hakim noktada yer alan merkezin kampüsü, farklı türdeki asırlık ağaçları ile dikkati çekerken, tarihi taş bina geçmişin izlerini taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın, kentin önemli sivil mimari örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi binanın yapımına 1860 yılında başlanıp, 1889'da faaliyete geçtiğini anlatan Çelik, "Kolej, 1928 yılından sonra Milli Eğitim Bakanlığına devrediliyor. 1967'ye kadar ortaokul olarak kullanılıyor. Bir dönem Gençlik ve Spor Bakanlığına devrediliyor, güreş eğitim kamp merkezi olarak kullanılıyor. Biz şehrin merkezine 120 yataklı bir güreş eğitim kamp merkezi yaptık." dedi.

Çelik, bu tarihi binayı da Talas Gençlik Merkezi olarak hizmete açtıklarını belirterek, "Buradaki asıl amacımız, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak, nitelikli insanlar yetiştirmek. 80 yataklı bu binada spor, toplantı, okuma salonları, derslikler mevcut. Üç öğün çocuklarımıza yemek veriliyor. Gençlerimizin en az iki yabancı dil öğrenmelerini hedefliyoruz. Dünyayı tanımaları, sosyal olmaları amacıyla kişisel gelişimlerini artırıyoruz. Şehrimize gelen sanatçıları, bilim insanlarını, yazarları mutlaka buradaki çocuklarımızla buluşturuyoruz, tecrübelerini gençlerimizle paylaşıyorlar." diye konuştu.

Binayı, yazın da gençlik merkezi olarak kullandıklarını belirten Çelik, "Öğrencilerimiz burada kampa kalıyor. Yurt hizmeti veriyoruz. Başlangıçta eğitim amacıyla kurulmuş bu mekanda günümüz şartlarında da kendi ülkemizin geleceğine hizmet edecek nesiller yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, liselerdeki öğrencilerden zeki ve nitelikli olanların seçilerek buraya kabul edildiğini, her ihtiyaçlarının en üst seviyede karşılandığını sözlerine ekledi.