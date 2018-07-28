11. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali başladı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Beyşehir Göl Festivali başladı.

Festival etkinlikleri, Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde anıt alanında başlayıp festival alanında sona eren kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivalin açılışanda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı fetivalin hayırlara vesile olmasını diledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'da, ülkenin içerisinde olduğu badireler, Afrin operasyonu ve şehit cenazeleri sebebiyle Beyşehir'de üç yıldır festival yapamadıklarını söyledi.

Ancak, bu yaşanılan sürecin geride kalmasıyla birlikte gelen yoğun talepler üzerine bu yıl festivali yeniden yapmaya karar verdiklerini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Festivalimiz sürprizlerle dolu. Bunlardan bir tanesi de çocuklarımız için 8 parçadan oluşan şişme oyun grubunu çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi için 10 gün boyunca festival alanımızda ücretsiz olarak onların hizmetine tahsis ettik. İnşallah tüm hemşehrilerimizle, birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel ve renkli bir festival günleri geçireceğimize inanıyorum. Allah’ım bu birlik ve beraberliğimizi inşallah bundan sonra da bozmasın diye dua ediyorum. Nice etkinliklerde, nice festivallerde, nice güzel günlerde tıpkı bugün olduğu gibi yine Rabbim bizleri buluşturmayı nasip etsin diyorum."

