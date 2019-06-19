KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Kongresi başladı.

KAEÜ, Hacettepe ve Çukurova Üniversitelerinin Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları ortaklığında, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'nda yapılan kongrenin açılış programında konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kongre ile tıp alanında yeni önerilerin değerlendirileceğini belirtti.

Daha sonra "İbn-i Sina Metafiziği" konulu konferans veren Karakaya, insanların hayatla ilk temasının duyuları yoluyla başladığını ifade etti.

Karakaya, hayata dair ilk bilgileri etkileşimlerden alan insanın gördüğünü tanımlamaya, işittiğini anlamaya, dokunduğunu hissetmeye ve duyular yoluyla varlığı, tek bir yönüyle tanımaya ve tanımlamaya çalıştığını vurguladı.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nüket Örnek Büken de kongrenin kuruluş tarihini anlatarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Açılış programında Halil Tekiner Piyano Resitali ile katılımcılara müzik dinletisi yaptı.

Konferansa, KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kurucusu Prof. Dr. İlter Uzer, Kırşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.