"100 milyon dolarlık iş hacmini Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, Afrika ve Orta Doğu'da daha fazla bulunmak amacıyla Türkiye'ye bağlı Dubai merkezli ViaCon Middle East şubesini açmaya karar verdiklerini belirterek, "O bölgede 250 milyon dolar civarında potansiyel iş görüyoruz. Bizim bu bölgede hedefimiz yüzde 40 civarında pazar payına sahip olup, 100 milyon dolarlık iş hacmi çıkartıp tamamını Türkiye'de üretmek." ifadelerini kullandı.

Başar, ViaCon'un Türkiye pazarına bağlı Dubai ofisini açması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, merkezi İsveç'te bulunan ViaCon'un, çelik menfez ve köprü imalatlarında 30 yılı aşkın süredir Avrupa'da çalışmalarını sürdürdüğünü, 10'a yakın ülkede üretim gerçekleştirdiğini bildirdi.

ViaCon merkez ofisinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesini Türkiye'ye almasından sonra bu bölgede açılma arayışına girdiklerini belirten Başar, şunları kaydetti:

"Türkiye ofisi üzerinden hali hazırda Afrika ve Orta Doğu'da işler yapıyoruz, ancak yeterli görmüyoruz. Çünkü potansiyel çok daha fazla. Bu nedenle bu bölgede daha fazla bulunmak amacıyla Türkiye'ye bağlı Dubai merkezli ViaCon Middle East şubesini açmaya karar verdik. 1 Ekim'de açtığımız ofisimiz Dubai Serbest Bölge içinde yer alıyor. Dubai'deki hedefimiz orada bulunan müşterilere ve teknolojik ürünlerimizi kullanabilecek potansiyel müşterilerimize yakından ulaşabilmek. Orta Doğu'da ticari işlerin ön planda olduğu başka bir bayimiz de bulunuyor."

Başar, yaklaşık 50 ülkeyi yönetecek olan ViaCon Türkiye'nin, yeni hat yatırımıyla artık üretiminin tamamını Türkiye'de gerçekleştireceği bilgisini verdi.







- "Katar'dan çok büyük destek aldık"





Onur Başar, Orta Doğu'da pazar büyüklüğünün Afrika'nın bir bölümünün de dahil edilmesiyle yıllık 250 milyar dolarlık altyapı yatırım değerine ulaştığını vurguladı.

Havaalanından köprü ve şehir içi yatırımlara kadar alt yapı yatırımı içerisinde birçok şeyin bulunduğunu anlatan Başar, "O bölgede 250 milyon dolar civarında potansiyel iş görüyoruz. Bizim bu bölgede hedefimiz yüzde 40 civarında pazar payına sahip olup, 100 milyon dolarlık iş hacmi çıkartıp tamamını Türkiye'de üretmek." ifadelerini kullandı.

Başar, Katar ve Dubai'de fuarlara katıldıkları bilgisini vererek, iki hafta sonra Kuveyt'te iş görüşmelerine gideceklerini bildirdi.

Genel olarak gelen tepkilerin olumlu yönde olduğunu aktaran Başar, "Teknolojiye olumlu bakılıyor. Özellikle Türkiye'de üretiyor olmamızın avantajını görüyoruz. Katar'dan çok büyük destek aldık. Türkiye'de üretilen menfez ve köprülerimizi orada özel desteklerle satma imkanı doğdu. Bu bizim için çok büyük bir fırsat." değerlendirmelerini yaptı.





- "SuperCor hattını Türkiye'ye getiriyoruz"





Onur Başar, 20’ye yakın ülkeye de ihracat yaptıklarına işaret ederek, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerden talepler aldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan ve Hindistan'da 2019 içinde daha yoğun çalışma içerisinde olacaklarını aktaran Başar,

"Orta Doğu'daki fuarlarımızda Hindistan'dan büyük bir talep gördük. Hindistan çok hızlı büyüyen bir ülke olduğu için yoğun bir talep söz konusu. Teknolojiye de oldukça sıcak bir ülke. Polonya'daki yatırımımız olan üçüncü ürün grubumuz SuperCor hattını Türkiye'ye getiriyoruz. Ekim sonuna kadar bu yatırım tamamlanacak ve Kasım başında bütün ara ürünlerimizi de Türkiye'de üretebileceğiz. Bu yeni yatırım sayesinde kapasitemizi iki katına çıkartıyoruz. Bu hattın ihracatımızı 3 yıl içinde yüzde yüz arttıracağını ön görüyoruz. Tüm ürünlerimizi Türkiye’de üretip Avrupa'nın bir kısmına ve Orta Doğu'ya ihraç edeceğiz. ViaCon grubu içinde en büyük ikinci üretim tesisi ve üç ürün grubunu üretebilen iki tesisten biriyiz. Hedefimiz olan en büyük üretim tesisi olmaya doğru ilerliyoruz."