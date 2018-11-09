KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İlhan, mesajında, ebediyete intikal eden ve sonsuzluğa uğurlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla andıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma mücadelesi başta olmak üzere, ülke topraklarında yaşayanların minnet duyduğu önemli işler yaptığını vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Yaptıklarının anlamı günden güne daha da belirginleşiyor ve ona duyulan özlem, her geçen gün daha da artmaktadır. Bugünün koşullarına, ülke yönetiminde uygulanan yanlış politikalarına bakıldığında, onun olaylar karşısındaki duruşu, azmi ve kararlılığıyla inandığı yolda ilerleyişini, ön görüsüyle bütünleşen eşsiz zekasını, medeni, aydınlık, çağdaş bir geleceği amaçlayan hayat görüşünü, ideolojisini, ideallerini daha iyi anlıyor, her 10 Kasım'da aynı hüznü ve aynı özlemi en derin duygularla yaşıyoruz. Türk ulusu, onun kurduğu Cumhuriyet'e, temel değerlerine, geride bırakmış olduğu kıymetli mirasa sahip çıkmaktadır. Bu duygularla, ölümsüz ve eşsiz lider Atatürk'ü bir kez daha saygı, özlem ve şükranla anıyorum."

Selahattin Ekicioğlu ise, tüm imkansızlıklara ve zor şartlara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşının ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu ve her bölgede önemli adımlar attığını aktardı.

Atatürk'ün, ileri görüşlülüğü ve aldığı önemli kararlar ile milletinin refah düzeyini arttırmak için aklın ve bilimin yol göstericiliğiyle hareket ettiğini kaydeden Ekicioğlu, "Hayatını bir milletin var olması ve yeni bir devletin kurulmasına adayan Mustafa Kemal Atatürk tüm dünyanın takdirini kazanmış büyük devlet adamıdır. Bizlere düşen en büyük görev, onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyete sahip çıkmak ve gelecek nesillere onun fikirlerini aktarmak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle büyük devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.