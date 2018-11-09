KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kamçı, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Atatürk’ün gönüllerdeki erişilmez yerinin değişmeyeceğini ve ona duyulan sevgi ve saygının hiç eksilmeyeceğini belirten Kamçı, şunları kaydetti:

"Bugün millet olarak vazifemiz, 'Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır' sözlerinde olduğu gibi Atatürk’ü anlayan, düşüncelerindeki derinliği kavrayan, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yaşamını biçimlendiren nesiller yetiştirerek, ihtiyaç duyacakları özgüven ve inanca sahip olmalarını sağlamaktır. Bu hedefe doğru yürürken, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, büyümesi, modernleşme sürecinin devam etmesi elzemdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük lider ve komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.