10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de protokol üyeleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, mesajında, cumhuriyetin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'nın lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80'inci yılında milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Atatürk'ün askeri yeteneklerinin ve devlet adamlığının yanı sıra engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi ve insani değerlere verdiği önemle, çağının en önemli lider olduğunu ifade eden Çakacak, şunları bildirdi:

"Vatan sevgisiyle ve mücadeleci ruhuyla tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20'nci yüzyılın başlarında ülkemizin karşı karşıya kaldığı zor günlerde, Trablusgarp'ta, Çanakkale Savaşları'nda, Suriye-Filistin Cephesi'nde gösterdiği eşsiz dirayet ve mücadele azmi ile milletimizin umudunu ayakta tutmuştur. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı ise Türk milletiyle omuz omuza vererek kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Bizler biliyoruz ki 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. İstiklalimize ve istikbalimize kast eden iç ve dış düşmanlara karşı millet olarak birbirimize kenetlenmede, milli ve manevi değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda büyük önder Atatürk'ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Türk milleti olarak 10 Kasım'ları bir matem günü olarak görmenin ötesinde, bu günü büyük önderi anma, onun fikir, öngörü ve tespitlerini anlama günü olarak da değerlendirmekteyiz."

- AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan

Karacan ise cumhuriyetin kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80'inci sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve şükranla andı.

Atatürk'ün Türk ve dünya tarihinde iz bırakan büyük bir lider olduğunun altını çizen Karacan, "Atatürk'ü andığımız bu günde bizlere düşen en büyük görev vatanımızı, bayrağımızı, cumhuriyetimizi korumak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde tutmaktır. Türk milleti, vatanın bölünmez bütünlüğü, istiklali uğruna mücadeleden hiçbir zaman geri durmamış, şanlı tarihinde nice zaferleri bağrında yetiştirdiği yiğitler ile kazanmıştır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi hürmet, minnet ve rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay

Günay da cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmanın en etkili yollarının onun düşüncelerini anlamak, anlatabilmek ve yaşatabilmek olduğunu vurguladı.

Cumhuriyete sahip çıkmaya, Türkiye'yi, her zaman daha güçlü kılmak için var güçle çalışmaya devam ettiklerini anlatan Günay, "Naçiz vücudunun elbet bir gün toprak olacağını fakat fikirlerinin, ilkelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanmasının 80. yılında büyük bir şükran ve rahmetle anıyor, kendisine ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

Çakırözer ise Türkiye'nin içinden geçtiği zorluğun her geçen gün, her an Mutafa Kemal Atatürk'e olan inanç, özlem ve sevginin daha da arttığına dikkati çekti.

Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin bölgedeki ve dünyadaki mazlum milletlere ışık tutmaya devam ettiğini belirten Çakırözer, şunları kaydetti:

"Atatürk bize öncelikle ümit etmeyi, hiç yılmamayı ve çok çalışmayı öğretti. İnandığımız ve çok çalıştığımız zaman hiçbir engelin bizi bağımsızlık ve özgürlüğümüzden alıkoyamayacağını, gerçekleştirdiği devrimler ve yaşamıyla gösterdi. Bizim ona olan inancımızı ve sevgimizi gösterebileceğimiz en iyi yol, bize emanet ettiği ve 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimizi, çağdaş, demokratik ve laik ilkelerden ödün vermeden, sonsuza kadar yaşatmak ve dünyanın ileri gelen ülkelerinden biri yapmak olacaktır."

- Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

Büyükerşen de cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın banisi, halkçı, devrimci, cumhuriyetçi, laik, devletçi ve milliyetçi Türkiye'nin mimarı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve özlemle andığını bildirdi.

Atatürk'ün yaşadığı hayat ve başardığı şeylerin hiçbir zaman ölçülemeyecek ve paha biçilemeyecek değerde olduğuna değinen Büyükerşen, "Ne mutlu Türk ulusuna ki tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birinde talih, bu ulusun karşısına Mustafa Kemal gibi bir dahi çıkarmıştır. Dünyanın tüm mazlum ve sömürülen uluslarına örnek olan ulusal bağımsızlık savaşımız sonrasında kurulan bu devlet, bugün dimdik ayaktadır. Sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Fikirlerinden, eserlerinden ve cesaretinden aldığımız güçle, yolundan hiç ayrılmadan ilerlerken bizim için dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da zaman daima Atatürk'ü gösterecektir." ifadelerini kullandı.

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak

Şenocak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyanın dehası ve başarıları karşısında saygıyla eğildiği büyük bir lider olduğunun altını çizdi.

Her 10 Kasım'ın Atatürk'ün yarattığı eserlerin, fikir ve değerlerinin üzerinde düşünülerek daha iyi anlaşılması, istikbale yönelik hedef ve umutların bu fikirler ışığında gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Şenocak, şöyle devam etti:

"Bugün, aramızdan ayrılışının 80. yılında derin bir özlem ve minnetle andığımız büyük önder Atatürk, mahrumiyet içinde kalmış bir milletin silkinip kendine gelerek emsalsiz bir istiklal mücadelesi ile tarih yazmasına öncülük etmiş, tam bağımsızlık ülküsü ile Türk milletini zafere ulaştırmıştır. Aziz milletimizin evlatlarına düşen en temel vazife ise atalarının can vererek vatan kıldığı bu topraklara ve bayrağa her koşulda, hiç tereddüt etmeden sahip çıkmak, Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni de muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için daima ileriyi düşünerek çalışmak ve üretmektir. Bu ülkü doğrultusunda ilerleyen ve ecdadından devraldığı inançla gücüne güç katan milletimizi hiç bir mahrumiyet, hiç bir engel durduramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi asla gaflet ve dalalete düşmeden Atatürk'ün mimarı olduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini koruyacak ve Büyük Türkiye ülküsü yolunda üzerine düşen görevi her zamanki gibi layığı ile yerine getirecektir."

- Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt

Kurt ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gönüllerdeki eşsiz yerinin ve ona duyulan sevginin, saygının, minnetin ve özlemin hiç eksilmediğini vurguladı.



Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin bölgeye ve dünyadaki zulüm görmüş tüm milletlere ışık tutmaya devam ettiğini anlatan Kurt, "Atatürk'ün ilke ve devrimleri, dünyadaki huzur, barış, istikrar arayışlarına ışık olmaya, çağdaş ve bağımsız bir yaşam kurmak için mücadele eden tüm halklar, Atatürk'ün mücadelesinden ilham almaya devam etmektedir. Atatürk, bugün yaşadığımız tüm olumsuzlukları geçmişte keşfetmiş ve altını çizmiştir. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, onun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.



- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç

Ataç da kurduğu cumhuriyetle esaret altındaki pek çok millete yol gösterici olan Atatürk'ün yaptığı devrimlerle de Türk toplumunu ileri seviyelere taşıdığını kaydetti.

Atatürk'ün işgalci güçlere, "Çanakkale geçilmez" dedirten o büyük savunmada gösterdiği önderlik ve Kurtuluş Savaşı gibi örnek olan bir mücadeleyi yönetmesiyle büyük bir asker ve devlet adamı olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını belirten Ataç, "Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti ve devrimlerini geleceğe taşıma görevi de bizlere düşüyor. Çağdaş, laik cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağımıza inancımızı bir kez daha ifade ediyor, büyük Atayı özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler

Güler ise 80 yıl önce ebediyete intikal eden büyük önder Atatürk'ü kaybetmenin üzüntüsünü bugün bile derinden hissettiklerini kaydetti.

Atatürk'ün tüm hayatını vatanı için adadığını, milletin istikbalini ve bağımsızlığını cephelerde canı pahasına savunduğunu ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Atatürk, ulusal kurtuluş zaferimizi cumhuriyetle taçlandırmış, aziz milletimize emsali olmayan bir miras bırakmıştır. Vizyonu, devlet adamlığı ve hayatın her alanında gerçekleştirdiği yeniliklerle yeni kurulan ülkemizi kalkındırmak için çalışmış, başarılarıyla yalnızca milletimizin değil tüm dünyanın takdir ve saygısını kazanmıştır. Onun açtığı yol, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasına vesile olmakla kalmamış, başka milletler için de ilham kaynağı olmuştur. Bugün ve gelecekte Türk milletine düşen görev, Atatürk'ün emanet ettiği ülkemizi daha ileri taşımak, bu yolda azim ve inançla çalışmaktır."

- AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan

Çalışkan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan ve millet müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, fikir ve eylemleriyle ülkeyi aydınlık yarınlara ulaştıran ve kendini milletine adamış bir devlet adamı ve komutan olduğunu vurguladı.

Gelinen noktada Türkiye'nin ilerlemesinin ve gelişmesinin hızla devam ettiğini kaydeden Çalışkan, şunları belirtti:

"Ulaşımdan sağlığa, insan haklarından kültür sanata, dış ticaretten bilime kadar her alanda üstün başarılar elde eden Türkiye, Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefine ulaşma ideallerini her geçen gün gerçekleştirmektedir. Gazi Mustafa Kemal'in 'En büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir' dediği ülkemiz, bugün dünya tarafından sözü dinlenen, uluslararası platformlarda aktif rol üstlenen yüksek bir itibara sahiptir. Hükümetimiz, göreve geldiği günden bu yana bu itibarı muhafaza ederek daha da güçlendirmektedir. Bizler estiklal ve istikbal mücadelesi vererek aziz vatanımızı kahramanca savunan bir ecdadın torunlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm onurlu kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz vatanımızda şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanmasını niyaz ediyorum."