KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 1 milyon 260 bin metrekare alanın Millet Bahçesi olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'de yapılacak Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisinde, Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi ile ilgili sunum yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, belediyeden oluşturdukları 8 kişilik bir ekiple projeyi kısa sürede hazırladıklarını ifade etti.

Hava İkmal arazisinin 2 milyon metrekaresinde askeriyenin bulunmaya devam edeceğini belirten Elcuman, Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen 1 milyon 260 bin metrekarenin tamamının Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini ifade etti.

Millet Bahçesi'ne ulaşım üzerinde özel çalıştıklarını, Hava İkmal içerisinde by-pas yol oluşturduklarını ve otoparkları da bu yol kenarına planladıklarını anlatan Elcuman, buraya 6 giriş kapısından girileceğini, biri 45 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare olmak üzere iki etkinlik çayırı bulunduğunu ifade etti.

Elcuman, Millet Bahçesi'nde 45 bin metrekare biyolojik gölet, 10 çocuk oyun alanı, 16 spor alanı, soğuk piknik yapılabilecek alan, macera park, millet kıraathanesi, yaya, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi bölümlerin de bulunacağını kaydetti.



