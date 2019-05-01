KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerle bir araya geldi.

Başkan Saygılı, Celal Bayar Parkında düzenlenen etkinlikte işçilerle sohbet etti.

Saygılı, burada yaptığı açıklamada, her zaman işçilerle birlikte olduklarını söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte de işçileri yalnız bırakmadıklarını belirten Saygılı, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenledi. İşçilerimizin her zaman yanındayız. Bu vesile ile tüm emekçi işçilerimizin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Saygılı, mangalda pişirdiği sucuk ekmekleri işçilere ikram etti.







