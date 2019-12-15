KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Konya'dan iki öğretmenin hazırladığı ve diğer birçok ilden de 100'e yakın öğretmenin destek verdiği "1 İyilik Yap İyilik Bul" projesiyle iyilik halkasının büyümesi hedefleniyor.

Kırşehir'den okul öncesi öğretmeni Yasemin Dağlı ve Konya'dan ilkokul öğretmeni Hamza Evmez'in "1 İyilik Yap İyilik Bul" eTwinning projesi çerçevesinde öğrencilerden çevrelerine iyilik yapmaları isteniyor.

Yasemin Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye 40'a yakın şehirden yaklaşık 100 öğretmenin katıldığını söyledi.

Projenin çok beğenildiğini söyleyen Dağlı, ana sınıfından liseye kadar birçok öğrencinin projeye destek verdiğini belirtti.

Dağlı, "Proje, mayıs ayına kadar sürecek. Geçen ay öğrencilerimizden üç iyilik yapmalarını istemiştik, bu ay adabımuaşeret kurallarını öğrettik ve uygulamalarını istedik. Öğrencilerimiz için tarihi mekanlara geziler düzenliyoruz. Eski oyunları beraber oynadık, eski yemekleri anlattık. Önümüzdeki ay ise engellilere iyilik yapmaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

- Yolda gördüğü kediye mama almış

Öğrencilere iyilik yapmayı öğretip, merhameti ve insani duyguları kazandırdıklarını, buna öğrencilerin velilerinin de katıldığını aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz aileleriyle çevrelerine iyilik yapıyor. Hiç ummadıkları insanlara gidip iyilikte bulunuyorlar. İyilik yaptıkları insanlara 'Siz de bizim için üç iyilik yapın' demelerini ve onların da daha sonra iyilikte bulundukları insanlardan proje için yine üç iyilik yapmalarını istemelerini talep ettik. Amacımız bu şekilde bir 'kelebek etkisi' oluşturmak. Amacımız bir iyilik ve nezaket akımı oluşturmak. Bir öğrencim yolda gördüğü kediye harçlıklarıyla annesiyle beraber mama aldıklarını anlattı. Bir başkası, pazardan aldığı meyve sebzeyi taşıyan yaşlı bir komşusuna yardım ettiğini anlatıyor. Bunlar çok güzel şeyler."