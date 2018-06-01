NİĞDE (AA) - Niğde'de 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü ve ramazan dolayısıyla fenilketonüri hastası çocuklar için ailelere düşük proteinli gıda yardımı yapıldı.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Şimşek, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda kent genelinde ikamet eden ailelere düşük proteinli gıda yardımı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, fenilketonüri hastalığı bulunan çocukların ve ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Şimşek, fenilketonüri hastalarının yaşamları boyunca diyet yapmak zorunda olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Özel gıdalarla beslenmek zorundalar. Fakat birçok ailemizin imkanı bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve onların özel yiyeceklerini karşılamakta yeterli güce sahip olamıyor. Bizler, her aşamada kardeşlerimizin elinden tutmak, yaşama daha güvenle bakmalarını sağlayabilmek açısından elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bugün de farkındalıkların yaşandığı mübarek ramazan ayında fenilketonüri hastası kardeşlerimiz ve onların ailelerine bir nebze de olsa destek olabilmek için özel gıdalardan oluşan paketler hazırlayarak ailelerimize teslim ettik."