Daha önce çevrenizden duydunuz ama gerçek olup olmadığını bilmiyor musunuz? Android keylogger programı hakkında daha çok şey öğrenmek ve mümkünse siz de kullanmak ister misiniz? Eğer yanıtınız kesinlikle ise bugün keylogger nedir, ne değildir ve nasıl kullanılır sorularına yanıtlar bulduğumuz uzun süren araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Keylogger ne demek?

Siz de son zamanlarda yakınlarınızın sizden gizledikleri şeyler olabileceğinden şühleniyorsunuz ama emin olmadan da onlara dosdoğru sormak istemiyor musunuz? İçinizi yiyip bitiren bu şüphenizi gidermenin bir yolunu mu arıyorsunuz?

Peki bu şüphelerinizin gerçek olup olmadığını çok istiyor ve bu konuda araştırma yaparken Android keylogger programı hakkında güvenilir bilgiler mi edinmek istiyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Size A’dan Z’ye keylogger hakkında bildiklerimizi bu makalede açıklıyoruz.

Keylogger telefon, bir cep telefonuna kurulduğunda, o cihazdaki tüm klavye hareketlerini anlık olarak kaydeden bir casus yazılım aracıdır. Böyle düşününce keylogger hayat kurtarıcı olabilir.

İnternetin zararlarından bihaber çocuklarınız veya yaşlı anne babanızı düşünün. Sınırsız imkanlar sunan internet aynı zamanda kötü niyetli şahıslar ve yazılımlar tarafından masum insanları mağdur edebiliyor. Android keylogger oluşturma düşündüğünüz kadar zor bir işlem gerektirmez ve bu konuda uzman casus yazılımlardan destek alınabilir.

Olası bir olumsuz durumu önleyebilmek adına keylogger telefon programları imdadınıza yetişir. Temel olarak keylogger size telefonu dijital olarak izleme fırsatı sunar. Dahası, telefonda yapılan her işlem kaydedilip size bildirilirken, telefonunu gözlemlediğiniz kişi işlemlerinin kaydedildiğinin farkına bile varmaz. Siz de doğru bilgilere erişebilirsiniz.

mSpy neden ön plana çıkıyor?

Peki en iyi keylogger nasıl bulunur? mSpy size hayatınızı kolaylaştırmak ve dilediğiniz keylogger işlemlerini en kolay şekilde yapabilmenize imkan tanıyan şahane bir casus yazılım uygulamasıdır. Hatta mSpy casus yazılım uygulaması sayesinde sadece dakikalar alan bir işlemdir. Öyleyse, mSpy nasıl kullanılır okuyalım.

mSpy keylogger kullanmanın pek çok avantajı bulunur. mSpy keylogger kullanarak:

● Çocuklarınızı veya yakınlarınızın cep telefonu işlemlerini izleyebilirsiniz

● Kendi cihazlarınızı izlemek için kullanabilirsiniz

● Kişisel cihazlarınıza sizden başka birinin müdahele edip etmediğini görebilirsiniz.

mSpy casus yazılımı kullanarak yapabilecekleriniz sadece keylogger ile tuş hareketlerini izlemekle kalmaz. mSpy sayesinde daha pek çok izleme işlemini yapabilir ve böylelikle çocuklarınızın veya diğer tüm yakınlarınızın güvenliğinden daha emin olabilirsiniz.

mSpy kullanarak yapabileceğiniz şeylerden bazıları şunlardır:

🡺 Telefonlarındaki kurulu uygulamaların takibini yapabilir, dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz

🡺 Arama kayıtları, telefon rehberi, SMS mesajları, e-posta gibi bilgilere erişebilirsiniz

🡺 Keylogger telefon takibi sayesinde, her bir tuş hareketini kaydedebilir, şifre gibi hassas bilgileri öğrenebilirsiniz

🡺 Telefonda kayıtlı mesaj, dosya, resim, klasör, video gibi tüm verilere erişebilirsiniz

🡺 Telefonun GPS özelliği ile kişinin konum bilgilerine gerçek zamanlı ve geçmişe yönelik erişebilirsiniz

🡺 Telefonun ekranını kaydetme özelliği sayesinde, ekran kayıtları alabilirsiniz.

En popüler özellikleri yukarıdakiler olsa da mSpy’ın kullanıcılarına sunduğu özellikler her geçen gün güncellenip, daha da iyileşiyor.

mSpy tamamen uzaktan kontrol edilebiliyor. Ancak, mSpy’ın hedef telefona indirilip kurulması gerekli olduğu için, karşı tarafın cihazına bir seferliğine mahsus fiziksel erişiminiz olması şart. Sonrasında istenilen cihaz ve konumdan en iyi keylogger programı sayesinde takip işleminizi yapabiliyorsunuz.

Başka neler deneyebilirsiniz?

Uzaktaki bir telefona keylogger atılır mı diye soruyorsanız, cevap hayır. Keylogger programının telefona yüklenebilmesi için, telefona her ne kadar bir kez bile olsa fiziksel erişim gereklidir. Ancak, bu uygulamalardan bazıları kurulumdan sonra uzaktan da çalışabilir.

Gelin bu uygulamalara biraz daha yakından bakalım.

1 – iKeyMonitor

iKeyMonitor, ailelerin çocuklarını takip edebilmesi ve işverenlerin de çalışan takibi yapabilmesi için sıklıkla kullandığı ücretsiz bir Android keylogger programıdır.

30’dan fazla keylogger özelliği sunan iKeyMonitor, Android cihazlarda root işlemi yapılmadan kullanılabildiği gibi, iPhone ve iPad cihazlarda da kullanılabilir.

Çocuklarınızı korumak için mükemmel bir aile uygulamasıdır.

2 – XNSPY

XNSPY hemen hemen tüm mesajlaşma uygulaması ile çalışabilen bir keylogger telefon programıdır.

● Çocuklarınız sosyal medyada önemli bilgilerini şifrelerini paylaşıyorlar mı

● Çalışanlarınız işyerinize özel gizli bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle paylaşıyor mu

● Kötü niyetli internet korsanları çocuklarınızı istismar ediyor mu

gibi ve daha fazla bir sürü hayati önem taşıyan bilgiye erişmeniz XNSPY ile çok kolay.

3 – TheTruthSpy

TheTruthSpy uygulamasını kullanmak için pek çok nedeniniz vardır. En önemli özellikleri arasında:

⮚ Ücretsiz kullanılabilmesi

⮚ Gizli modda çalışabilmesi

⮚ Kaydedebilme özelliği

⮚ Şifreleri belirleyebilme

ve bunların yanı sıra kullanıcı dostu çalışma prensibi, TheTruthSpy keylogger telefon uygulamasını cazip kılıyor.

4 – Cocospy

Bir diğer en iyi keylogger uygulaması da Cocospy’dır. Hedef Android cihazdaki her tuş hareketini kaydeden bu uygulama ile yakınlarınızı, özellikle de çocuklarınızı koruduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Uygulama sayesinde çocuklarınızın uygulamalara ve sitelere giriş bilgilerini öğrenebilirsiniz. Hatta sosyal medya hesaplarına girip, kimlerle neler konuştuklarını da gözlemleyebilirsiniz.

Son olarak takvim ve etkinlik kayıtlarına ulaşabilir ve çocuğunuzun nerede olduğunu bilmediğiniz durumlarda, onların nereye gitmiş olabileceği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Sonuç

Yazının başından itibaren vurguladığımız üzere, Android keylogger oluşturma ve özellikle sevdiklerimizi korumak amacıyla bu uygulamaları kullanma bir lüksten çok ihtiyaç olabilir. Hatta kimi durumlarda yakınlarınızı zor durumlardan kurtarmak için bile kullanılabilir. Siz de keylogger özelliklerine sahip olmak istiyorsanız hemen size uygun bir keylogger uygulaması edinmenizde fayda vardır.