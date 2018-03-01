Yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı

ANKARA (AA) - Geçen yıla ilişkin gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yıllık gelir vergisi beyannamesi, 1-26 Mart arasında verilecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2017 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 26 Mart Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda gönderecek.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler de beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecek.

Hesaplanan gelir vergisinin bu yılın mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Mükellefler, vergilerini, vergi tahsiline yetkili banka şubelerine, bağlı bulunulan vergi dairesine, bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirmesi şartıyla herhangi bir vergi dairesine ödeyebilecek.

Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin de Başkanlığın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartlarıyla ödenmesi mümkün olacak.

Duyuruda, "İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyet oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir." uyarısı da yer aldı.

- Yaşlı ve engelli mükelleflere yardım hizmeti

Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükellefler, Vergi İletişim Merkezini (444 0 189) arayarak randevu talep etmeleri halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.