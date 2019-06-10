Yılın ilk mahsul arpası KTB'de satıldı

KONYA (AA) - Türkiye'nin tahıl ambarı konumundaki Konya Ovası'nda, 2019 hasat sezonunun ilk mahsul arpası, Konya Ticaret Borsasında (KTB) düzenlenen törenle satıldı.
Hububat alımına dualarla başlanan KTB'de, sezonun ilk mahsul satışı Elektronik Satış Salonu'nda açık artırma usulü ile gerçekleştirdi.
Yılın ilk mahsul arpasını, bir şirketin yetkilisi Enes Genç, kilogramı 15,5 liralık sembolik fiyatla çiftçi Ali Bilen'den satın aldı.
Borsa Meclis Başkanı Namık Köklüsoy, Genç ve Bilen'i tebrik etti. Köklüsoy, burada yaptığı açıklamada, bereketli bir sezonun geçeceğine inandığını söyledi.
Çiftçi Bilen ise yılın ilk arpasını getirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Enes Genç de sembolik olarak satın aldıkları ürünle çiftçiyi desteklemek istediklerini vurgulayarak, "Geleneksel usulle güzel ve bereketli bir satış oldu. Hasadın bereketini arttırmak adına fiyatımızı verdik. Yeni hasat döneminin tarıma ve ticarete hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Genç ve çiftçi Bilen'e, KTB tarafından hediyeler verildi.