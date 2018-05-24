"Yeni düzenleme tüm paydaşların lehine"

İSTANBUL (AA) - Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, "Yeni düzenleme tüm paydaşların lehinedir ve standartları yükselterek, sektörümüze ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Edenred'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ladoucette, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yemek kartı şirketlerine yönelik hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilgili değerlendirmelerini aktardı.

Ladoucette, şunları kaydetti:

"Sektör olarak elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştığımız bu süreç, Bakanlığımızın liderliğinde, yemek kartı sağlayıcı firmaları, restoranlar ve işveren dernekleri gibi tüm paydaşların görüşlerinin alındığı, tüm tarafların temel haklarını gözeten bir yaklaşımla yönetilmiştir. Gelinen noktada yeni düzenleme tüm paydaşların lehinedir ve standartları yükselterek, sektörümüze ivme kazandıracaktır."

Ladoucette, Edenred'in, Türkiye pazarında giriş yaptığı 1992 yılından bu yana kurumların verimliliğinin ve çalışanların alım güçlerinin artması, ayrıca üye iş yerlerinin ek satış hacmi elde etmesi yönünde katkı sunduğunu belirtti.

Ladoucette, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yeni yönetmelik kapsamında restoranlar ve firmalar için getirilen ticari şartlar önümüzdeki aylarda yürürlüğe konulacaktır. Ayrıca Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkçi'ye konuya gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Maliyeti iş veren tarafından karşılanırken aynı zamanda iş verene vergi avantajı da sağlayan yemek kartlarının hem ülke ekonomisine hem de sayıları 3 milyona ulaşan kart kullanıcısı çalışanın iş motivasyonu ve bireysel ekonomisine katkısı oldukça yüksek. Yeni düzenleme ile önümüzdeki dönemde bu katkı kuşkusuz daha da güçlenecektir."