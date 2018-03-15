Yaşlı nüfus istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yıl yaşlı erkeklerin yüzde 66,3'ü, yaşlı kadınların ise yüzde 65,9'u mutlu olduğunu beyan etti. Yaşlıların en önemli mutluluk kaynağı yüzde 65,8 ile aileleri, yüzde 16,5 ile çocukları oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2012 yılında yüzde 25,4 iken 2016 yılında yüzde 20,8'e düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, yaşlı erkeklerin oranından 4 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı, 2016 yılında yüzde 31,1 iken yaşlı erkeklerin oranı yüzde 7,5 oldu.

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2012 yılında yaşlı nüfusun yüzde 40,4'ü ilkokul mezunu, yüzde 4,4'ü ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 4,7'si lise veya dengi okul mezunu, yüzde 4,4'ü yükseköğretim mezunu iken 2016 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 43,7'ye, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 5,6'ya, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 5,9'a, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise yüzde 5,8'e yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının, yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu tespit edildi.

- Yaşlı nüfusta işsizlik

Yasal medeni duruma göre yaşlı nüfus incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu belirlendi. Yaşlı erkek nüfusun 2017 yılında yüzde 1,2'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 83,4'ünün resmi nikahla evli, yüzde 3'ünün boşanmış, yüzde 12,5'inin eşinin ölmüş olduğu görülürken, yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,5'inin hiç evlenmemiş, yüzde 44,3'ünün resmi nikahla evli, yüzde 3,4'ünün boşanmış, yüzde 49,8'inin ise eşinin ölmüş olduğu tespit edildi.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2012 yılında Türkiye geneli için yüzde 22,6 iken 2016 yılında yüzde 21,2 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2012 yılında yüzde 18,7 iken 2016 yılında yüzde 16 oldu.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2012 yılında yüzde 17,7 iken 2016 yılında yüzde 14,7 oldu. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2012 yılında yüzde 19,4 iken 2016 yılında yüzde 17 oldu.

Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında 15-64 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı yüzde 57 iken yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran yüzde 19,9 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5,5 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise yüzde 2,6 olduğu görüldü.

İstihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun yüzde 70,22'sinin tarım, yüzde 22,8'inin ise hizmetler sektöründe yer aldığı belirlendi.

- Alzaymırdan ölen yaşlılar arttı



Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2016 yılında ölen yaşlıların yüzde 45,6'sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu hastalığı yüzde 16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,9 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu belirlendi. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21,4 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

Alzaymır hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı 2012 yılında 7 bin 524 iken, 2016 yılında 12 bin 900'e yükseldi. Alzaymır nedeniyle ölen yaşlıların oranı 2012 yılında yüzde 3,4 iken, 2016 yılında yüzde 4,5'e çıktı. Söz konusu hastalıktan ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu görüldü. Alzaymır nedeniyle yaşamını yitiren yaşlıların oranı 2012 yılında erkeklerde yüzde 2,7, kadınlarda yüzde 4,2 iken, 2016 yılında erkeklerde yüzde 3,5'e, kadınlarda ise yüzde 5,4'e yükseldi.

- Yaşlıların internet kullanımı arttı

Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 64,5 iken, 2017 yılında yüzde 66,1'e yükseldi. Genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2017 yılında yaşlı erkeklerin yüzde 66,3'ü, yaşlı kadınların ise yüzde 65,9'u mutlu olduğunu beyan etti. Yaşlı bireylerin 2017 yılında en önemli mutluluk kaynağı yüzde 65,8 ile aileleri ve yüzde 16,5 ile çocukları oldu.

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2,7 kat arttı. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2013 yılı nisan ayında yüzde 4,2 iken, 2017 yılının aynı ayında yüzde 11,3'e yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2017 yılında yüzde 15,6 iken, yaşlı kadınların oranı yüzde 7,5 oldu.

(Bitti)