'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcıları dünya şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, gelecek 1 yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Adana'da düzenlediğimiz kodlama eğitimine ve hackathon'una katılan "XSun Team" takımı, geçen yıl üçüncü olduğu MakeX Robotik Yarışması'nda bu yıl dünya şampiyonu olarak bize bir kez daha büyük bir gurur yaşattı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Vodafone Vakfı'dan yapılan açıklamaya göre, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesiyle genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Proje kapsamında, Adana'da düzenlenen kodlama eğitimine ve "hackathon"una katılan Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri Onur Ata Özyiğit ve Deniz Gündeşlioğlu'nun oluşturduğu "XSun Team" takımı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin desteğiyle gittiği Çin'den bir kez daha ödülle döndü.

Takım koçluğunu ve mentorluğunu aynı okulda öğretmen olan Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Muhammet Yılmaz'ın yaptığı başarılı takım, geçen yıl "Junior High School" kategorisinde dünya üçüncüsü olduğu MakeX Robotik Yarışması'nda bu yıl "Intermediate" (12-16 yaş) kategorisinde 244 takım arasından birinci olarak dünya şampiyonluğuna hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten bir nesil istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"'Yarını Kodlayanlar' projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğinüretenleri olmalarını hedefliyoruz. Bugüne kadar 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Projemizin 4'üncü yılında kodlama eğitimlerimizi tüm illere götürüyoruz. Gelecek 1 yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bir yandan da proje katılımcılarımızın ülke sınırlarını aşan başarı hikâyelerine tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz. Adana’da düzenlediğimiz kodlama eğitimine ve hackathon'una katılan "XSun Team" takımı, geçen yıl üçüncü olduğu MakeX Robotik Yarışması'nda bu yıl dünya şampiyonu olarak bize bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.” "25 yıldır bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışıyoruz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da dernek olarak 25 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "'Yarını Kodlayanlar’ ile dijital dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. 21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama eğitimlerimizle destekliyoruz. Projemizin katılımcılarından ‘XSun Team’ takımı, Adana’da gerçekleştirdiğimiz kodlama eğitimlerimize katıldı ve dünya şampiyonu olarak bize büyük bir gurur yaşattılar. Kendilerini ve öğretmenlerini kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Adana Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke ise 3 yıldır okullarında robotik kodlama konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu sürecin Habitat Derneği'nin dokunuşu ve Türkiye Vodafone Vakfı’nın desteği ile farklı bir boyuta geçtiğini aktardı.

Teke, "3 öğrenci ile başladığımız bu süreç bu yıl itibarıyla 300 öğrenci ile devam ediyor. Destek olunduğunda ve imkanlar sağlandığında çocuklarımızın neleri yapabileceğini gördük. Yarını Kodlayanlar Projesi'nin ülkemiz çocukları için büyük bir fırsat oluşturduğunun canlı kanıtı biz olduk. İnşallah bundan sonra da bu proje ülkemizin diğer çocuklarına da bizim gibi ışık olur." diye konuştu.

60 ülkeden 450 takım katıldı

Açıklamada verilen bilgilerine göre, Uluslararası MakeX Robotik Yarışması, dünya çapında en prestijli robotik yarışması olma hedefiyle 2017'den bu yana düzenleniyor.

MakeX Robotik Yarışması Dünya Finali'ne bu yıl 60 ülkeden 450 takım katıldı. Katılımın geçen yıla göre 3 kat arttığı MakeX, böylece dünya çapındaki ilk 3 STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) yarışması arasında yer aldı.

Toplam 70 bin doların üzerinde para ödülünün dağıtıldığı yarışmada, "XSun Team" 6-16 yaş grubuna hitap eden ve "Şehir Muhafızı" temasıyla düzenlenen MakeX Starter kategorisinde yarıştı. Bu kategoride, yarışmacılardan termik santrallerin yıkılması, yol bakımı, çöp ayrıştırma gibi şehir sorunlarına sembolik olarak görevlerle çözüm bulmaları istendi. "XSun Team", 4 dakikalık yarışmayı 2.54 saniyede en yakın rakibine hem zaman farkıyla hem de 232,5 puan fark atarak toplam 997,5 puanla tamamladı.