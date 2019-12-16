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Vodafone Freezone Stüdyo'dan Duman online konseri

Ekonomi 16.12.2019, 18:09
Vodafone Freezone Stüdyo'dan Duman online konseri
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İSTANBUL(AA) - Vodafone FreeZone Stüdyo, bu kez rock müziğin sevilen gruplarından Duman’ı ağırlayacak.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık’ta Vodafone FreeZone Stüdyo’da düzenlenecek online konserde, Duman sevilen şarkılarının yanı sıra daha önce başka hiçbir yerde çalmadığı 3 yeni cover şarkı ile milyonlarca gencin evine konuk olacak. Konserin moderatörlüğünü Şafak Ongan üstlenecek. Yaklaşık 2 saat sürecek konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye’nin dört bir yanından gençler, Duman’ın Vodafone FreeZone Stüdyo’da gerçekleştireceği bu “Saçma Güzel” konseri ücretsiz izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duman grubu, "Vodafone FreeZone Stüdyo konseri bizim için de keyifli olacak. En çok sevilen şarkılarımızın yanı sıra daha önce başka hiçbir yerde çalmadığımız 3 yeni cover şarkı da olacak. Dinleyicilerimizi 18 Aralık akşamı Vodafone FreeZone YouTube kanalına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone FreeZone Stüdyo, müzikseverlere uçtan uca online konser deneyimi de yaşatacak. Dinleyiciler, konser sırasında Duman ile etkileşime geçerek ünlü müzik grubuyla eğlenceli kurgular üzerinden iletişim kurabilecek ve sorularını sorabilecek. Ayrıca, “ŞipŞak Shop” konseptiyle, konseri izleyenlere özel indirimli ürün teklifleri de sunulacak. Konserden seçili performanslar 10 gün sonra Vodafone FreeZone YouTube kanalına yüklenerek, Duman hayranlarına konserde dinledikleri ya da kaçırdıkları şarkıları tekrar izleme imkânı sağlanacak. Müzikseverler, Vodafone FreeZone YouTube kanalına abone olarak tüm Vodafone FreeZone Stüdyo konser performanslarından yüklendikleri anda haberdar olacaklar.


#Duman konseri #Vodafone
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