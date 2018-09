"Vehbi Koç Anlatıyor-Bir Derleme" kitabı yayımlandı

- Koç Holding'in ve Vehbi Koç Vakfı'nın kurucusu Vehbi Koç'un yaşam tecrübelerini aktaran "Vehbi Koç Anlatıyor-Bir Derleme" kitabı, zamandan bağımsız her neslin faydalanabileceği bir rehber olarak yayımlandı - Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel: - "Bizler Vehbi Koç'u her gün anıyor, hayatımızın her alanında onun bıraktığı izleri görüyoruz"