VakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesinin Hazine'ye devri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (VakıfBank) hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik payın Hazine'ye devrinin tamamlandığı bildirildi.

VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik banka hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığının 4 Aralık'ta duyurulduğu anımsatıldı.

Banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank'ın önceki ve güncel ortaklık yapısı şu şekilde:



ORTAKLIK YAPISI - ÖNCEKİ VERSİYON GRUBUORTAK ADISERMAYE(TL)YÜZDE (%) ATC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ1.075.058.639,5643,00 BTC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ386.224.784,7215,45 BDİĞER MÜLHAK VAKIFLAR2.652.715,270,11 BDİĞER MAZBUT VAKIFLAR*1.448.543,460,06 CVAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI402.552.666,4216,10 CDİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER1.527.392,670,06 DHALKA AÇIK630.535.257,8925,22 TOPLAM2.500.000.000100 ORTAKLIK YAPISI - GÜNCEL VERSİYON ATC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI1.075.058.639,5643,00 BTC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI387.673.328,1815,51 BDİĞER MÜLHAK VAKIFLAR2.652.715,270,11 CVAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI402.552.666,4216,10 CDİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER1.527.392,670,06 DHALKA AÇIK630.535.257,8925,22 TOPLAM2.500.000.000,00100