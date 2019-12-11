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VakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesinin Hazine'ye devri tamamlandı
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik payın Hazine'ye devrinin tamamlandığı bildirildi.
Ekonomi 11.12.2019, 11:56
İSTANBUL (AA) - VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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