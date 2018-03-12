Vakıf Katılım'dan 2017'de 138,1 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, geçen yıl 138,1 milyon lira net kar elde etti.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka geçen yıl 10,1 milyar lira fon toplarken, 9,7 milyar lirası nakdi, 3,5 milyar lirası gayri nakdi olmak üzere ekonomiye toplam 13,2 milyar lira destek verdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla toplam 138,1 milyon lira net kara ulaşan Vakıf Katılım'ın aktif büyüklüğü ise 13,2 milyar lira oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, temel misyonlarının mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektör ve ülke ekonomisini daha da büyütmek olduğunu belirterek, bu doğrultuda yön verdikleri çalışmalar sonucunda başarılı bir yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Geçen yıl milli ekonomiye destek vermek amacıyla öz kaynaklarını da devreye sokarak topladıklarından daha fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduklarına işaret eden Göktaş, bu kalemde 9,7 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştıklarını kaydetti.

Göktaş, strateji ve hedefleri kapsamında şubeleşme çalışmalarına 2017'de de ağırlık vererek 31 şehirde 63 şubeye ulaştıklarını aktararak, "Şube açtığımız bölgelerde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bize gösterilen bu teveccüh çalışma azmimizi ve inancımızı daha da güçlendiriyor. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve katılım bankacılığının tanınmasına destek olacak başta yeni ödeme sistemleri olmak üzere, pek çok alanda ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda hayata geçecek bu ürünlerle 'Katılım Bankacılığında Referans Kurum Olma' vizyonumuzu çok daha ön plana çıkarabileceğiz." değerlendirmelerini yaptı.





- "Geçen yıl 30 milyon liraya yakın teknoloji yatırımı yaptık"





İkram Göktaş, geçen yıl 1,62 milyar liralık kira sertifikası işlem hacmine ulaştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2017'de kira sertifikası ihraçları konusunda hareketli bir dönem yaşadık. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız 2 milyar liralık ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda 2017'de 1,62 milyar liralık kira sertifikası işlem hacmine ulaştık. Reel sektör firmalarının kira sertifikaları ihraçlarıyla ihtiyaç duydukları alternatif fonlara erişimini sağlayarak, firmaların ekonomik büyümeye ve istihdama katkılarını artırmak amacıyla iştirakimiz olan Katılım Varlık Kiralama şirketi üzerinden 200 milyon liralık en yüksek reel sektör kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Dijital kanallardaki mevcut ürünlerin fonksiyon setini geliştirme ve çok daha kolay kullanım sağlayacak yenilikler getirme üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. İnternet ve mobil kanallarımız üzerinde kullanıcı deneyimi çalışmalarımızı tamamladık. Hızlı büyümeyle henüz ikinci yılımız dolmadan yeni ve daha büyük bir veri merkezini işler hale getirdik."

Geçen yılın kasım ayı itibarıyla dijitalleşme ekseninde yaptıkları çalışmaların bir sonucu olarak Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'ndan Ar-Ge Merkezi unvanı aldıklarını anımsatan Göktaş, ayrıca ParaPosta ürünlerini de PTT ile devreye aldıklarını ifade etti.

Göktaş, tüm bu teknolojik gelişime baktıklarında, 2017 içerisinde Vakıf Katılım olarak yaklaşık 30 milyon liraya yakın bir teknoloji yatırımı yaptıkları bilgisini verdi.





- "Sektör pazar payımızın 2018'de yüzde 10'a çıkmasını bekliyoruz"





Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım olarak 2018'de büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda şubeleşme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye'nin farklı noktalarında açacağımız şubelerle yaklaşık 100 şubeye ulaşıp, 350-400 yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Yeni kredi kartı uygulamamızın hayata geçmesiyle mobil cüzdan teknolojilerini de vakit kaybetmeden devreye alacağız. Teknolojiyi tekafül penceresi çerçevesinde kullanmak amacıyla devam eden mobil sigortacılık projemizi de devreye almayı planlıyoruz. Diğer yandan ChatBot, Beacon, Endüstri 4.0 gibi yeni teknoloji hizmetlerimizi müşteri nezdinde kişiselleştirme amacıyla takip edip, prototipler üzerinde çalışıyoruz."



Göktaş, gelecek dönemde hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil edecek, yeni ürün ve hizmetlerle katılım bankacılığı sistemini çok daha geniş kitlelerle tanıştıracak ve sektörü büyütecek çalışmalar gerçekleştireceklerini vurguladı.

Sektör pazar paylarının 2018'de yüzde 10'a çıkmasını ve 2023'te sektör liderliğini getirecek seviyeye ulaşmasını beklediklerini aktaran Göktaş, reel sektörle aktif bir iş birliği içinde katılım bankacılığının gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.