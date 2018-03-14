TZOB'dan örgütlenme vurgusu

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin istikrarlı, sürdürülebilir bir gelir elde etmesini, tüketicinin de makul fiyatlarla ürün tüketmesini istediklerini belirterek, bunun yolunun ekonomik örgütlenmeden, idari ve mali açıdan güçlü ve fonksiyonel üretici birliklerinden, kooperatiflerden geçtiğini bildirdi.

Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun bugün yayınladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıldan farklı olarak Tarım ÜFE'de enflasyonun gerileme eğilimini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, geçen yıl kasım ayında yüzde 17,95'e kadar yükselen tarım ÜFE artışının, bu yıl ocakta yüzde 9,69, şubatta yüzde 8,98 olarak gerçekleştiğini ve düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti.

Bayraktar, Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık artış oranının yüzde 2,24 olduğuna dikkati çekerek, "Enflasyonla mücadeleye çiftçinin köstek olmadığını, tam tersine destek olduğunu veriler net bir şekilde ortaya koyuyor. Her ayın başında üretici market fiyatlarını ve tarladan rafa fiyat farklarını açıklıyoruz. Orada da görülüyor. Çiftçimiz 1'e üretirken, tüketicimiz 3-4'e, hatta kimi üründe 5-6'ya satın alabiliyor." ifadesini kullandı.

Burada suçun çiftçide olmadığına işaret eden Bayraktar, "Çiftçimiz, gecesini gündüzüne katarak, mücadele ederek, makul fiyatlarla ürününü üretiyor. Tek istediği, emeğinin karşılığını almak, makul bir fiyatla ürününü elden zamanında çıkarmak. Biz, üretici istikrarlı, sürdürülebilir bir gelir elde etsin, tüketici de makul fiyatlarla ürün tüketsin istiyoruz. Bunun yolu ekonomik örgütlenmeden, idari ve mali açıdan güçlü ve fonksiyonel üretici birliklerinden, kooperatiflerden geçiyor. Bu sağlanırsa enflasyonda da kalıcı düşüş olur." değerlendirmesinde bulundu.