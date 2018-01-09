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Türksat kablo mobilde 100 bin kullanıcıya ulaştı

ANKARA (AA) - Türksat'ın kablo mobil uygulamaları 100 bin kullanıcıya ulaştı.Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, kablo yayıncılık hizmetlerine ait iOS ve Android platformlarındaki uygulaması "Kablo"nun, 2017 yılında müşteri...

09 Ocak 2018 Salı 16:40
Türksat kablo mobilde 100 bin kullanıcıya ulaştı
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ANKARA (AA) - Türksat'ın kablo mobil uygulamaları 100 bin kullanıcıya ulaştı.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, kablo yayıncılık hizmetlerine ait iOS ve Android platformlarındaki uygulaması "Kablo"nun, 2017 yılında müşteri ve çok kanallı satış deneyimleri dikkate alınarak yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda kullanıcı ve indirme sayılarında belirgin artış sağlandı.

Böylece kablo yayıncılık hizmetlerine (KabloTV, Kablonet, Kabloses) ait abonelik işlemleri, anlık borç ve kota sorgulama, fatura ödeme, arıza/şikayet takibi ve hizmet satın alma gibi birçok yeni özellik de kullanıcı dostu olarak tasarlanan uygulama aracılığıyla daha erişilebilir hale geldi.

Gelişen mobil uygulama sektöründe çağdaş ve kullanışlı arayüzüyle "Kablo" uygulaması, 3 ayda Google Play'de 10 bin indirme sayısını 50 bine, App Store'da ise 20 binden 50 bine kadar çıkardı. Böylece Türksat kablo mobil uygulamaları toplamda 100 bin kullanıcıya ulaştı.

Google Play'de ortalama kullanıcı puanı 3,35 olarak korunurken, App Store puanı ise 1,75'ten 3,8'e yükseldi. Ayrıca görme engelli vatandaşların uygulamayı kullanabilmeleri için Voiceover ve Talkback desteğinin eklenmesi için yapılan çalışmaların sonuçlandırılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Kablo Mobil UygulamasıTürksat
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