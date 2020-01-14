Türkiye'nin dış finansmanda 'coğrafi dağılımı' değişecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, AA muhabirine, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve finansmana ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak 2020'de en önemli işlerinin daha kaliteli finansı Türkiye'ye çekmek olacağını ifade eden Aşan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çok iyi bir iş birliği yaptıklarını söyledi. Aşan, "Özellikle Bakanımız Berat Albayrak bize çok destek veriyor. O destekle birlikte bakanlıkla ortak projeler gerçekleştiriyoruz. Dış finansman tarafında, finansmanın coğrafi dağılımını değiştirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bize hedef verdi." diye konuştu.

Özellikle Asya ülkelerine yönelik çalışmaların yoğunlaştığını vurgulayan Aşan, şu bilgileri verdi:

"Sloganımız 'Yeniden Asya Açılımı'. Bu doğrultuda çalışmalarımıza yoğunlaştık, birçok ülkeyle irtibat kurduk. Çin, Malezya, Singapur ve Katar gibi ülkeler büyük bir potansiyele ve öneme sahip. Endonezya'ya resmi bir ziyaret planlıyoruz. Finansal kaynaklarımızın bir kısmını Batı odaklı olmaktan Asya odaklı olmaya çekmek için çalışıyoruz. Bu arada söz konusu ülkeler ile kendi paraları cinsinden borçlanma alternatifleri de konuşuluyor. 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' çok önemli. Bu projenin önemli bir yanı da finans tarafı. Bir yerde ticaret varsa finansmanı da vardır. Oradaki ticaret potansiyeli büyüdükçe o ticaretin finansmanı da gündeme gelecek. Bu ticaretin finansmanı muhakkak dolar ya da avro ile olmak zorunda değil. Bu konuda temas halindeyiz, orayı canlandıralım, kullanalım istiyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl Asya ülkelerini şimdiye kadar konuştuğumuzdan daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum. Eksen kaymıyor, dünya kayıyor, dünya ekonomisi batıdan doğuya doğru kayıyor."

İFM'de 2022 hedefi

Göksel Aşan, dünyadaki bütün finans merkezlerine bakıldığında yoğunlaşma bölgelerinin görüleceğini dile getirdi.

İFM'yi de bu şekilde değerlendirmenin doğru olacağına işaret eden Aşan, "İstanbul şimdi de bir finans merkezi. İstediğimiz noktada değiliz. Ekonomik büyüklüğümüzü yansıtacak sıralamaya gelmemiz lazım. Projeyi bitirelim, finans merkezleri sıralamasında en az 10 sıra çıkarız. İFM için birtakım teşvikler ve yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bazı düzenlemeleri genele yayamıyorsunuz. O nedenle belli bölge oluşturuyorsunuz. Bu sebeple böyle bir bölge oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Aşan, İstanbul'a önemli katkılar sağlayacak İFM'nin 2022 yıllının ilk çeyreğinde açılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Londra'ya ya da Singapur'a benzemeye çalışmaları halinde rekabetin zor olacağına dikkati çeken Aşan, Türkiye'nin avantajı olan 'niş alanların' seçileceğini ifade etti.

Aşan, bunların başında "katılım finansının" geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İFM, katılım finansının en önemli merkezlerinden biri haline gelecek. Eğer 5 senede getiremezsek başarısız olmuşuz demektir. Ayrıca yeni finansal yöntemler ve fintek gibi alanlara da öncelik vereceğiz. Buralarda farklılaşacağız. Bunları yaparken diğer konvansiyonel tarafları da ihmal etmeyeceğiz. Aksi takdirde Londra ve New York ile rekabet edebilmemiz mümkün değil. Bunu başarabilirsek bölgenin en önemli finans merkezi haline geliriz."

Muhabir: Murat Birinci, Erhan Cihan Ünal