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Türkiye'de üretilen Toyota Corolla, Avrupa'da "yılın otomobili" adayı
İSTANBUL (AA) - Türkiye'de üretilen Corolla, otomotiv sektörünün "oscarı" olarak nitelendirilen "Avrupa'da Yılın Otomobili-Car of the Year" finalistleri arasında yerini aldı. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre,...
Ekonomi 04.12.2019, 13:54
İSTANBUL (AA) - Türkiye'de üretilen Corolla, otomotiv sektörünün "oscarı" olarak nitelendirilen "Avrupa'da Yılın Otomobili-Car of the Year" finalistleri arasında yerini aldı.
30 aday otomobil arasından Avrupa'da Yılın Otomobili seçimi için 7 finalistten biri olan Toyota Corolla, Türkiye'de de Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2019'da düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında birinciliği elde etmişti.
"Avrupa'da Yılın Otomobili" finalisti Corolla, premium segment seviyesine yükseltilen prestijli iç tasarımı ile tamamen yenilenmiş modern kabin, mükemmel bir görsellik ve dokunsal kaliteyi de sunuyor.
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