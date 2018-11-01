Türkiye savunmada kritik altyapı kazandı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattını içeren Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı (HABRAS) ile yerli savunma sanayisi ürünlerinin geliştirilmesinde önemli bir imkan kazandı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan HABRAS, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Türkiye, HABRAS ile 2 bin metre uzunlukta Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattına sahip altyapısına kavuştu.

TÜBİTAK SAGE tarafından Konya Karapınar'da kurulan ve hizmete alınan HABRAS ile milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin geliştirme aşamasındaki etkinlik testleri, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin operasyonel koşullardaki farklı hedefler üzerindeki etkinlik testleri yurt içinde yapılabilecek.

HABRAS'ta delici harp başlığı testleri haricinde uçak pilot koltuğu fırlatma testleri, arayıcı başlık testleri gibi farklı tipte özel testler de icra edilebilecek.

Türkiye, HABRAS altyapısı kurulmadan önce milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yurt dışında yaptırmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden test edilen silah sistemleri yurt dışında testin yapıldığı ülke tarafından görülüyordu. HABRAS'ın kurulmasıyla etkinlik testleri yurt içinde yapılabileceğinden, mühimmat sistemlerinin gizli kalması gereken bilgilerine yönelik bu tip olumsuzluklar da ortadan kalkmış olacak.

- "İzin riski" ortadan kalkacak, bekleme son bulacak

Yurt dışında etkinlik testlerinin yapılabilmesi için testin gerçekleştirileceği ülkenin hükümetinden izin alınması gerekiyordu. Oldukça uzun süren bu süreç sonunda ülkeler arasındaki ilişkilerin durumuna ve test edilecek silah sisteminin özelliklerine göre izin alınamayabiliyordu.

HABRAS'ın kurulmasıyla yurt dışında test alanlarının bulunduğu ülkelerin hükümetlerinden izin alınamaması, dolayısıyla geliştirilen/geliştirilecek mühimmat sistemlerinin gerçekleştirilmesi zorunlu etkinlik testlerinin yapılamama sorunu ortadan kalkmış oldu.

- Kaynaklar yurt içinde kalacak

Günümüze kadar farklı savunma sanayisi kuruluşları tarafından yürütülen birçok proje kapsamında ihtiyaç duyulan ancak altyapı yetersizliği nedeniyle yurt dışında yapılan testler yüksek maliyetlere yol açtı. HABRAS'ın faaliyete geçmesiyle bu ihtiyaçlar karşılanacak ve ulusal kaynaklar yurt içinde kalacak.

HABRAS benzeri altyapılar ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi kendi silah sistemlerini geliştiren sınırlı sayıda ülkede bulunuyor. HABRAS ile Türkiye, test yaptıran ülke konumundan, hem kendi testlerini icra eden hem de test hizmetini yurt dışına veren ülke konumuna gelecek.