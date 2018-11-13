Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şampiyon belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2018 sezonunun şampiyonu bu hafta sonu belli olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, yarış, 17-18 Kasım'da Kocaeli’de gerçekleştirilecek.

5 Türkiye Şampiyonluğu bulunan, geçen yıl Portekiz’de kazandığı FIA Avrupa Ralli Kupası ile Türk otomobil sporları tarihine adını altın harflerle yazdıran Red Bull sporcusu Yağız Avcı, İstanbul Rallisi’ndeki başarısını son yarışta da sürdürerek 6'ncı şampiyonluğuna imza atmak istiyor. Ford Motorsport Türkiye pilotu Avcı, 36. Ford Otosan Kocaeli Rallisi öncesi 81.5 puanla ikinci sırada. İlk sırada 96.2 puanı bulunan Burak Çukurova yer alıyor. Üçüncülük koltuğunda ise 65 puanla Deniz Fahri oturuyor.

Mayıs ayında Eskişehir’de gerçekleştirilen Rally Phrygia ile başlayan ve 7 yarıştan oluşan ralli sezonun final yarışı, 17 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’deki start seremonisiyle başlayacak ve saat 15.30’daki seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanacak. Rallinin ikinci günü, saat 08.00’de start alacak ve 13.00’te ödül töreni ile son bulacak.

Şampiyonun belli olacağı 36. Ford Otosan Kocaeli Rallisi’nin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.