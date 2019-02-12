Türkiye Finans’tan 2018'de 445 milyon liralık net kâr

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 2018 yıl sonu itibarıyla 445 milyon lira net kâr elde etti.

Türkiye Finans Katılım Bankası açıklamasına göre, bankanın net dönem kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış göstererek 445 milyon lira oldu. Türkiye Finans’ın toplam aktif büyüklüğü yüzde 20 artışla 47 milyar lira olurken,banka, 2017 yıl sonuna göre cari hesaplarında yüzde 40 artış kaydederek 10 milyar lira değere ulaştı.

Türkiye Finans, Hayata Katılım Bankası, vizyonuyla müşterilerinin, ihtiyaç ve beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmaya ve şube ağını genişletmeye devam ediyor. 2018 yılında 20 yeni şube açarak şube sayısını 306’ya çıkaran banka, 2018 yıl sonunda yaklaşık 30 milyar lira değerinde fon kullandırarak reel ekonomiye sunduğu yüksek finansman desteğini bir önceki yıla göre yüzde 13 artırdı. Bankanın toplanan fonları ise bir önceki yıl sonuna göre yüzde 22 yükselerek 27 milyar lira oldu.



2018 yıl sonu itibarıyla Türkiye Finans’ın özkaynakları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış kaydederek 4 milyar 323 milyon liraya ulaştı. Özkaynak kârlılığı yüzde 10,61’e yükselirken, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,62 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Mete Kanat, "2018 yılında hayata geçirdiğimiz 'Hayata Katılım Bankası' stratejimiz ile 2019 yılında güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Ülkemiz, 2018 yılındaki tüm zorlu süreçlere rağmen hızla toparlanırken; biz de Türkiye Finans olarak reel ekonomiye desteğimizi artırarak, Türkiye’nin ve bankamızın büyümesine katkı sağlayacağız. 2019 yılında güçlü bankacılık altyapımız, genişleyen şube ağımız, dijital bankacılıktaki atılımlarımız ile bireysel ve ticari tarafta sektöre ilkleri kazandıran ürünlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Bu süreçte sektörümüzde öncü konumumuzu sürdürmeyi, faizsiz bankacılık prensiplerinden ödün vermeden konvansiyonel bankalardan pay almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.