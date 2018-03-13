Türk mobilyacılar Çinlilerin lüks tutkusundan yararlanacak

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türk mobilya sektörü, geçen yıl 2,7 milyar dolar olan ihracatını bu yıl 3,5 milyar dolara yükseltmek için başladığı yeni pazar arayışında rotayı, başta Çin başta olmak üzere Hindistan ve Endonezya gibi yüksek nüfuslu Asya ülkelerine çevirdi.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mobilya ihracatının 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 2,7 milyar dolara ulaştığını kaydederek, geçen yıl 167 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Sektörün 15 yıldır dış ticaret fazlası verdiğini dile getiren Gürcan, 1 milyon dolardan fazla ihracat yapan firma sayısının son 3 yılda sırasıyla 400'den 700'e çıktığını, geçen yıl üretilen 7 milyar dolarlık mobilyanın yaklaşık yüzde 40'ının ihraç edildiğini aktardı.

Gürcan, mobilya ihracatı gerçekleştirdiği gümrük noktasının da 202'ye ulaştığını kaydederek, "Çin'den kaliteli, İtalya'dan ucuz" algısını yıkarak tüm dünyada "Türk mobilyası" markasını yerleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin özellikle yakın coğrafyasında ve komşularında kaliteli Türk mobilyası algısının bulunduğunu aktaran Gürcan, bunu tüm dünyaya ulaştırmak için fuarlarla ve tanıtım etkinlikleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Gürcan, Türk mobilyasının kilogram başına düşen ihracat değerinin 3,78 dolar olduğunu belirterek, bunu 7 dolara yükseltmek istediklerini bildirdi.

- "Çinlilerin lüks tutkusundan yararlanacaklar"

Gürcan, Türkiye'nin dünya ihracat sıralamasında 23'üncülükten 12'nciliğe yükseldiğini kaydederek, bu kapsamda Türk mobilyacısının elini taşın altına koyduğunu, ülke ülke, fuar fuar, toplantı toplantı gezerek ürünleri tanıttığını söyledi.

Türkiye'nin 2023'te mobilya ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu anımsatan Gürcan, dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay almayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Gürcan, bu kapsamda son yıllarda başta Çin olmak üzere Endonezya ve Hindistan gibi dünyanın en yüksek nüfusunun yaşadığı Asya ülkelerini radarlarına aldıklarını belirterek, "İhracat pazarları konusunda Irak, Suriye ve Rusya pazarlarında son yıllarda yaşanan sıkıntılardan dolayı rotamızı son dönemde Hindistan, Çin, Endonezya, Nijerya gibi alternatif pazarlara çevirdik. Özellikle dünyanın ihracat devi Çin'e ciddi anlamda zanaatkâr mobilya ihraç edilmeye başlandı. Çin'de artan lüks tüketime karşılık, zanaatkâr mobilya yapacak ustaların bulunmaması, mobilya zanaatına yönelik bir geleneğin olmaması ve Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olarak görülmesi bizi bu pazarda güçlü kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu yıl hedef yüzde 200 artış"

Gürcan, Çinlilerin sadece mobilyada değil hemen hemen her sektörde kaliteli ve markalı ürün tüketmek istediğini belirterek, bu anlamda her sektörün doğru değerlendirmesi üzerine pazarda ciddi bir boşluk bulunduğunu söyledi.

Asya ve Uzakdoğu pazarının bu anlamdaki cazibesinden bahseden Gürcan, geçen yıl 2016'ya kıyasla Çin'e yapılan mobilya ihracatının yüzde 86 artışla 17 milyon dolara yükseldiğini, bu yıl ise yüzde 200 artış hedeflediklerini vurguladı.

Gürcan, "Rakam küçük görülebilir ancak henüz yeni girdiğimiz bir pazar. Bu rakamı 2023'e kadar katbekat artırarak 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Çinliler Türk mobilyasını sevdi"

Gürcan, son 3 yıldır Çin'de katıldıkları mobilya fuarından sonra artık bu ülkeye klasik ev mobilyası ihraç edilmeye başlandığını bildirerek, artık üretilen mobilyaların, İtalyan estetiğinde, Alman standardında ve Türk'e özgü dokunuşlar barındırdığını anlattı.

Mobilya üretiminde başlatılan bu dönemi Çinlilerin sevdiğini vurgulayan Gürcan, "Avrupa mobilyasına çok meraklı olan Çinliler İtalyan markalarını pahalı buluyorlar. Bu yüzden Türk mobilyacılar, kalite ve tasarım anlayışı olarak onlara istediklerini daha uygun fiyata veriyor. Türk mobilyacılarının en büyük farkı ise İtalya'da bile farklı küçük atölyelerde üretilip toplanma şeklinde olurken, Türkiye’de tek bir çatı altında yer alan, bir üretim tesisinde, kesimhane, oymacılar, iskelet, cnc makinalar, döşemehane, cilahane ve sevkiyat olarak kendine özgü koleksiyonlar tasarım ekiplerince hazırlanıyor. Seri üretim yapmak adına sektöre faydası olan her türlü teknoloji makinalarını kullanıyor." açıklamasında bulundu.

Gürcan, Hindistan ve Endonezya'ya da yoğunlaştıklarını, bu ülkelerdeki ihracat rakamlarının henüz düşük olduğunu ancak çalışmalar sonrası istedikleri rakamlara ulaştıracaklarını bildirdi.