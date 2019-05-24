TÜDEMSAŞ Avrupa ile yarışıyor

SİVAS (AA) - Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, teknolojik yatırımlar ve sistem değişikliği sayesinde şirketin Avrupa'daki firmalarla yarışır hale geldiğini belirtti.

TÜDEMSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketteki bir etkinlikte konuşan Başoğlu, Polonya, Almanya ve Avusturya için üretimi gerçekleştirilen ve üretim için planlaması yapılan yük vagonları hakkında bilgi verdi.

Yük vagonu sektöründe Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunun TÜDEMSAŞ olduğuna dikkati çeken Başoğlu, "Yük vagonu üretiminde geleneksel yöntemlerden modern üretim tekniklerine geçiş yapılarak teknik altyapımız baştan sona yenilendi. Son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlar ve sistem değişikliği sayesinde TÜDEMSAŞ, Avrupa’daki firmalarla yarışabilen, kabul görmüş rekabetçi ürünler ortaya koyabilen küresel bir şirket konumuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

- TÜDEMSAŞ'ta 22 bin 489 vagon üretildi

Avrupa'nın en iddialı yük vagonlarını üretmeyi ve yabancı lojistik şirketlerinin dikkatini çekmeyi başardıklarını belirten Başoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattındaki yük taşımacılığında da TÜDEMSAŞ’ın ürettiği vagonların tercih edilmesi bizler için gurur kaynağı olmuştur. Vagon üretimi konusunda yurt dışından gelen ziyaretçilerimizin birlikte üretme ve çalışma istekleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Kurulduğundan bugüne kadar yurt içine değişik tipte toplam 349 bin 890 vagonun bakım onarım ve revizyonunu, 1953 yılından bugüne kadar 31 tipte toplam 22 bin 489 vagon üretimini gerçekleştiren şirketimiz, bugün itibarıyla Polonya’ya 2 sgns yük vagonu teslimi yapmıştır. Almanya’ya 18 megaswing vagonu yapmak üzere ödenek beklemekte. Avusturya’ya 120 boji teslimi yapacak ki bunlardan 8'i teslim edildi. Yine Avusturya’ya 150 tane 80 feetlik konteyner taşıma vagonu siparişi için teyit bekleniyor. Ayrıca Avrupa’ya 50 bojinin teslimi için ödeme bekleniyor."